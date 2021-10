FC Bayern: Fall Lucas Hernandez - jetzt spricht ein Anwalt

Von einem Promi-Bonus will der Anwalt nicht sprechen. „Hernández wurde zur Zahlung von fast 100.000 Euro verurteilt, was bereits eine harte Strafe ist, plus 4 Jahre Bewährung. In seiner Entscheidung hat das Gericht ausdrücklich festgestellt, dass die Tatsache, dass er derzeit mit seiner damaligen Freundin verheiratet war und dass beide weder seit 2015 (als der ursprüngliche Sachverhalt auftrat) noch seit 2017 (als die einstweilige Verfügung erlassen wurde) irgendwelche Vorfälle gemeldet haben.“