FC Bayern: Hängt die Zukunft von Robert Lewandowski an Erling Haaland?

Im SPORT1-Podcast „Meine Bayern-Woche spricht SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg immer freitags mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. In Folge 24 spricht „Plettigoal“ diesmal mit dem früheren Bayern-Star Holger Badstuber über seine Zeit unter Louis van Gaal, Liebesbekundungen von Pep Guardiola, Thomas Müller und Jugendspieler, die sich nichts mehr sagen lassen wollen. News gibt es zu Marc Roca, der bald Klarheit haben will und ihr erfahrt, wer einer Vertragsverlängerung von Niklas Süle im Wege steht und wie die Bayern-Chancen im Werben um Karim Adeyemi sind. Jetzt reinhören! Der SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“ ist auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.