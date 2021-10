FC Bayern: Impf-Kritik an Kimmich von Eintracht-Frankfurt-Vorstand Hellmann

Zuletzt hatten bereits die Rechtspopulisten der AfD Kimmich als „Vorbild“ gefeiert und in Person der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel gepoltert, am Bayern-Star werde in der Impf-Debatte „offenkundig ein Exempel statuiert, um die Bürger weiter in Panikstimmung zu versetzen“. (BERICHT: „Vorbild“ - AfD lobt Kimmich)