FC Bayern: Müller sieht keine "Super-Bayern" - Nagelsmann analysiert Niederlage

„Wir sind natürlich enttäuscht, sauer, verärgert. Ich weiß nicht, was man am besten verwenden kann“, gab Thomas Müller bei DAZN einen Einblick in seine Gefühlswelt. Der Urbayer sieht es ähnlich wie sein zwei Jahre älterer Trainer: „Es ist ein Spiel, das wir auf keinen Fall verlieren müssen, aber es hat an der Effektivität gemangelt. Die wenigen Situationen, die Frankfurt hatte, haben zu zwei Toren gereicht. Dementsprechend stehen wir hier jetzt bedient.“