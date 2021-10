FC Bayern: Pleite gegen Frankfurt ein Segen für Nagelsmann

Am Ende feierte Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena einen 2:1-Sieg, was angesichts der Qualität der Torchancen gar nicht mal unverdient war. Der Sieg hätte höher ausfallen können. Die Bayern hatten keine Entschuldigung für ihre erste Saisonniederlage. Der Schiedsrichter machte keinen Unfug, der Rasen war perfekt geschnitten, das Personal vollständig.