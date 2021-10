RB Leipzig: Jesse Marsch reagiert auf Kritik von Benjamin Henrichs

Henrichs (24) war im August mit der deutschen Olympia-Mannschaft nach Tokio geflogen und mit Knieproblemen zurückgekehrt. Am Donnerstag hatte er sich im kicker unzufrieden mit seiner Reservistenrolle gezeigt und einen Wechsel angedeutet. Der Confed-Cup-Sieger von 2017 war am Dienstag in Paris eingewechselt worden.