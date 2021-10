Newcastle United an Filip Kostic dran - Eintracht Frankfurt bleibt gelassen

Bei der Eintracht erwarten sie in der Winterpause daher auch kein Wechseltheater mehr wie noch im Sommer, als Lazio Rom kurz vor dem Ende der Transferperiode ein viel zu niedriges Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro abgab, Kostic daraufhin nicht am Training teilnahm und er für das Spiel in Bielefeld suspendiert wurde.