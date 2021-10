Podolskis gewagte These: Kimmich „als Schwerverbrecher hingestellt“

Podolski sieht den ungeimpften Profi des FC Bayern München, der zusammen mit Teamkollege Leon Goretzka die Spendenaktion "We Kick Corona" ins Leben gerufen und finanziell unterstützt hat, in ein falsches Licht gerückt. "Es wird dem Joshua auch nicht gerecht, ihn jetzt an den Pranger zu stellen für so was", meinte Podolski, der in der öffentlichen Debatte sogar eine Art Impfzwang sieht: "Man zwingt einen ja fast schon, sich da was reinspritzen zu lassen, das ist ja das absurd. Der Druck wird ja jeden Tag erhöht."