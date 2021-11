Hertha BSC: Fredi Bobic verteidigt Dardai-Entlassung

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Bundesligisten Hertha BSC hat die Entlassung von Trainer Pál Dardai verteidigt und als alternativlos beschrieben. „Es gibt Zeitpunkte, wo du Entscheidungen treffen musst. Dieser Zeitpunkt war gekommen“, sagte Bobic am Montagnachmittag: „Es geht nur darum, dass wir in ruhigere Gewässer kommen und aus dem, was wir haben, das Optimale herausholen und eine Entwicklung sehen.“