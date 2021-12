Bundesliga: 1. FC Union Berlin – RB Leipzig (Freitag, 20:30 Uhr)

RB Leipzig trifft am Freitag (20:30 Uhr) auf den 1. FC Union Berlin. Die dritte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Union gegen Eintracht Frankfurt. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von RB ernüchternd. Gegen Bayer 04 Leverkusen kassierte man eine 1:3-Niederlage.