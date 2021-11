Bundesliga: Bayer Leverkusen besiegt VfL Bochum mit 1:0 - Adli erzielt erstes Bundesliga-Tor

Dies rächte sich nur nicht, weil Takuma Asanos Schuss nach Ablage von Sebastian Polter abgeblockt wurde (26.). Leverkusen musste sich wie so häufig in dieser Spielzeit vorwerfen lassen, seine hochkarätigen Chancen nicht zu verwerten. Wirtz verzog aus guter Position erneut knapp, kurz vor der Pause scheiterte Daley Sinkgraven freistehend am stark reagierenden Riemann.