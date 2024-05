Star-Trainer schließt Bayern-Job wohl aus!

Der spanische Trainer Julen Lopetegui hat ein Engagement beim FC Bayern offenbar ausgeschlossen. Der 57-Jährige befinde sich derzeit in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem englischen Erstligisten West Ham United - dies berichte die Süddeutsche Zeitung.

Den Gesprächen mit den „Hammers“ räume er absolute Priorität ein. Mit einem möglichen Interesse aus München befasse er sich daher nicht. Selbes gelte für Gerüchte, seinen Namen mit Manchester United in Verbindung bringen.

Lopetegui wirklich Bayern-Kandidat?

Noch keinen großen Titel gewonnen

Lopetegui hat in der Premier League zuletzt die Wolverhampton Wanderers trainiert, seit August 2023 ist er ohne Job. Davor stand er unter anderem für den FC Sevilla und Real Madrid an der Seitenlinie. Sein bisher größter Erfolg ist der Gewinn der Europa League mit Sevilla in der Saison 2019/20.