Bundesliga: FC Augsburg – FC Bayern München (Freitag, 20:30 Uhr)

Besonderes Augenmerk sollte Augsburg auf die Offensive des FC Bayern München legen, die im Schnitt über dreimal pro Match ein Tor erzielt. Der FC Augsburg hat mit dem FCB eine unangenehme Aufgabe vor sich. Die Bayern sind auf fremden Plätzen noch immer ungeschlagen und nehmen in der Auswärtsstatistik den ersten Platz ein. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der FCA schafft es mit neun Zählern derzeit nur auf Platz 16, während der FC Bayern München 19 Punkte mehr vorweist und damit den ersten Rang einnimmt. Eine lasche Gangart konnte man Augsburg in der bisherigen Saison nicht attestieren. 23 Gelbe Karten belegen, dass der FC Augsburg nicht gerade zimperlich zur Tat schritt.