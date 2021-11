Bundesliga, FC Bayern: So reagiert Nagelsmann auf das JHV-Chaos - PK im Ticker

„Serge Gnabry, Jamal Musiala und Michael Cuisance haben all einen negativen Test. Sie können heute Nacht um 24 Uhr die Quarantäne verlassen. und können morgen in den Kader stoßen. Von Beginn an sind sie keine Optionen. Marcel Sabitzer hat eine kleine Muskelverletzung am Muskelsehnenübergang an der Wade. Wir müssen ein bisschen auf ihn verzichten. Bouna Sarr hat vorgestern im Training Probleme gehabt an den Adduktoren. Er fällt auch aus. Lucas Hernandez hat wieder trainiert. Leon Goretzka hat heute ein bisschen weniger gemacht, weil er ein bisschen Probleme hat an der Hüfte vom Spiel, aber es ist für morgen keine Gefahr.“