FC Bayern: „Man versucht, die Fans einzulullen“ - Michael Ott über den Katar-Deal, Kahn & Hainer

Ott: Ich bin in keinem Fan-Club und bin auch nicht in der aktiven Fan-Szene unterwegs. Ich bin kein Ultra und gehe auch eher selten ins Stadion. Die ganze Geschichte mit meinem Antrag hat sich in meinem stillen Kämmerlein entwickelt. Früher zu meiner Schulzeit war ich ein sehr großer Fan, das bin ich noch immer. Aber ich muss zugeben, dass es in der Vergangenheit etwas weniger wurde, weil die fortschreitende Kommerzialisierung mir den Spaß am Fußball raubt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)