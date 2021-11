Bundesliga heute: FC Augsburg- FC Bayern München LIVE im TV, Stream & Ticker

Vor allem den Rekordmeister nicht, nachdem Kimmich sich erneut in Quarantäne begeben muss. Der 26-Jährige hatte laut Nagelsmann im privaten Umfeld Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall. Dass Kimmich am Donnerstag beim Abschlusstraining fehlte, sei zwar eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen, sagte Nagelsmann. Am Freitagmittag kam dann die Bestätigung, dass sich der Nationalspieler als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten erneut in Corona-Quarantäne begeben muss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)