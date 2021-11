Bundesliga: Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg einer für den FC Bayern?

Süles Berater Volker Struth sagte zuletzt in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Meine Bayern-Woche“: „Natürlich muss man jetzt erstmal in einen Entscheidungsprozess kommen. So weit sind wir noch nicht. Es ist alles offen. Jeder, der sich in dem Business auskennt, weiß, dass es jetzt bald zu Gesprächen kommen wird. Dann muss man schauen, was passiert.“