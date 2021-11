FC Bayern: Starberater Volker Struth spricht über die Verhandlungen mit Niklas Süle

Struth macht zudem klar, dass er Süle keine Empfehlung aussprechen wolle, was er tun soll. „Das muss der Spieler entscheiden“, sagt der gebürtige Kölner und fügt hinzu: „Ich erinnere an dieser Stelle an Mario Götze. Vor vielen Jahren gab es seinen emotionalen Wechsel von Dortmund nach München. Auch da hat es der Spieler entschieden, nicht ich. Das beschreibe ich auch in meinem Buch (Anm. d. Red.: „Meine Spielzüge: Aus der Kohlensiedlung zum erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands“). Wenn wir in solche Gespräche gehen, dann sind wir immer mit den Wünschen und Forderungen der Spieler beauftragt. Es ist nicht so, dass der Spieler unmündig ist oder der Spieler kein Mitspracherecht hat. Niklas wird uns sagen, was er will und wenn Gespräche scheitern, wird man irgendwann mit anderen Klubs sprechen müssen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)