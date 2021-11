FC Bayern: Heldt warnt ungeimpften Kimmich im STAHLWERK Doppelpass vor Konsequenzen

Eine diskutierte Impflicht liege allerdings nicht in der Verantwortung der Vereine, sondern in der der Politik, betonte Heldt. „Unsere Nachbarn in Österreich haben sich klar für eine Impfpflicht entschieden. Hier in Deutschland wird diskutiert. Als Arbeitgeber versucht der FC Bayern seine Möglichkeiten auszuloten.“