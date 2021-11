FC Bayern: Robert Lewandowski wird zur Comicfigur - Verhältnis zu Jürgen Klopp illustriert

Auch die berühmte Knoblauch-Anekdote fand ihren Platz in dem Comic. Wenn ein Spieler etwas getrunken habe, sei es der klassische Trick gewesen, am Morgen danach Knoblauch zu essen, um den Geruch zu übertünchen. Klopp kam eines Tages schnüffelnd in die BVB-Umkleide. Dann sagte er: „Ich rieche etwas. Ist es Knoblauch?“