Hera BSC nach Dardai-Aus: Zwei Ex-Herthaner über Bobic und Korkut

Und der 70-Jährige legt den Finger in die Wunde: „Die Fehler in der Vergangenheit lagen ganz klar in den Spielerverpflichtungen. Es wurde in der vergangenen Saison ein müder Sami Khedira und ein müder Kevin-Prince Boateng eingekauft. Das waren krasse Entscheidungen. Auch ein Davie Selke ist in keinem Verein explodiert.“