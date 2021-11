Bundesliga: Hertha-Boss Bobic muss sich an Korkut messen lassen - Kolumne

Es ist leicht, mir viel zu leicht, wieder mit Häme auf eine Entscheidung von Hertha BSC zu reagieren. In den sozialen Media war der Trainerwechsel von Pál Dárdai auf Tayfun Korkut am Montag gleich das Lieblingsthema der Fußball-Lustigen, in Form von jeder Menge Hohn und Spott für die Verantwortlichen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)