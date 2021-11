Oliver Ruhnert erklärt was Union Berlin so erfolgreich macht

Nach der Wiedervereinigung versuchte der Verein aus dem Osten Berlins zunächst jahrelang in die 2. Liga aufzusteigen. Zur Saison 2001/2002 war es dann so weit. Doch in der dritten Saison ging es 2003/2004 wieder zurück in die 3. Liga. Erst zur Saison 2009/10 gelang die erneute Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse. Dort etablierte Union sich in der Folge im Mittelfeld, für mehr reichte es aber über Jahre nicht.