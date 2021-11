SC Freiburg: Das sagt Mike Hanke über die Vorwürfe von Garra Dembélé

Dort habe er „nach den Europa-League-Spielen Infusionen bekommen“, deren Inhalt er nicht gekannt habe. „Keine Ahnung. Wirklich nicht die geringste Ahnung. Das Einzige, was ich garantieren kann: Als ich in Deutschland unterschrieben habe, hatte ich Dinge in meinem Körper, die in Deutschland nicht erlaubt waren. Als ich in Deutschland angekommen bin, war ich gedopt. Ich hatte Hormone in mir, keine Ahnung.“