SC Freiburg: Philipp Lienhart über FC Bayern, Ronaldo, Kimmich, Kroos, Streich

Lienhart: Den einen Hauptgrund gibt es nicht, der würde auch nicht reichen. Im letzten Sommer wurden nur wenige wichtige Spieler abgegeben - die Truppe kennt sich also schon lange und jeder weiß genau, was der Trainer verlangt und was wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Außerdem kann man in Freiburg in Ruhe arbeiten. Und wir arbeiten füreinander und sind ein echtes Team. Dinge, die im Fußball eigentlich Grundvoraussetzung sind - die aber hier besonders gelebt werden.