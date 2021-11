Spielerberater Volker Struth über FC Bayern und Mario Götze

Als seine Hauptaufgabe definiert Struth, „dass meine Spieler zur richtigen Zeit am richtigen Ort Fußball spielen“. Dass er unter Kollegen in der Branche kein gutes Image hat, liege an seinem Erfolg: „Damit macht man sich keine Freunde, es wird viel Mist über mich erzählt.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)