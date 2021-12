Borussia Dortmund: Julian Brandt kommt wieder in Schwung

2019 wechselte Julian Brandt von Bayer Leverkusen in den Ruhrpott zum BVB. 25 Millionen Euro überwiesen die Dortmunder an die Werkself und ganz Fußball-Deutschland war sich einig: Der BVB bekommt den nächsten großen Spieler zum vergleichsweise billigen Preis. Und gleich in seiner ersten Saison sammelte Brandt 20 Scorerpunkte in 42 Einsätzen für seinen neuen Klub.