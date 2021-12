Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Bayern München, 2:3 (1:2)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Julian Brandt mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Jude Bellingham für eine frühe Führung von Dortmund (4.). Der FC Bayern München zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Robert Lewandowski mit dem Ausgleich zurück. Thomas Müller lieferte den Assist. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Kingsley Coman zum 2:1 zugunsten der Gäste (43.). Zur Pause wusste der Ligaprimus eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Bellingham bediente Erling Haaland und dieser traf zum Ausgleich (47.). Eine Minute später ging der FCB durch den zweiten Treffer von Lewandowski in Führung. Borussia Dortmund war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.