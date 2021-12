Bundesliga, BVB: Erling Haaland verstört mit Ehrenrunde - ein Fingerzeig?

War die Ehrenrunde also ein Fingerzeig für seinen Abschied nach der Saison? Es wirkte jedenfalls so. Er liebt die gelbe Wand und die Anerkennung der Fans. „Jeder Spieler liebt diese gelbe Wand, auch Erling. Er ist gekommen, weil er vor dieser Tribüne spielen wollte“ sagte sein Berater, Mino Raiola, jüngst im SPORT1-Interview. Das Spiel in Fürth dürfte Haaland aber einmal mehr gezeigt haben, dass er sich seit seinem Wechsel im Winter 2020 von Salzburg nach Dortmund zu schnell für den BVB entwickelt hat.