Mino Raiola: "Zorc muss mich gehasst haben" - exklusiv im SPORT1-Interview über BVB, Haaland & seine Karriere

Raiola: Ich bin in Salerno geboren und als ich ein Jahr alt war, sind meine Eltern mit uns nach Holland ausgewandert. Die Familie meiner Mutter war bereits in Haarlem. Meine Familie hat immer sehr hart gearbeitet und früher schon in Fabriken geschuftet. Mein Vater ist gelernter Mechaniker. Als meine Eltern das erste Geld zusammen hatten, haben sie ein italienisches Restaurant eröffnet. Die Holländer kannten Pizza und Spaghetti damals noch nicht. Es war ein Erfolg. Später kamen ein Café, ein großes Hotel und mehrere Restaurants dazu. Uns gehörten irgendwann sieben Läden. Der ganze Marktplatz in Haarlem war in unserer Hand. Mein Vater war von morgens bis abends am Arbeiten und konnte nicht bei mir sein. Also entschied ich mich, dass ich bei ihm bin. So habe ich ihm geholfen beim Teller waschen, aufräumen, putzen, bedienen.