Bundesliga, BVB - FC Bayern: Michael Henke kritisiert Joshua Kimmich

Henke: Das ist relativ klar. Wenn die Bayern Leistungsträger haben, sind sie auch in der Lage, diese lange halten zu können. Das gelingt dem BVB nicht so sehr. So eine Diskussion wie bei Haaland würde es bei Lewandowski nicht geben, er bleibt halt in München. Und Haaland nach dem Aus in der Champions League halten zu können, da habe ich meine Zweifel. Die Bayern haben nun mal noch mehr finanzielle Potenz. Das ist der größte Unterschied zwischen dem BVB und Bayern.