Bundesliga: Chefscout von Mainz 05 Bernd Legien spricht über seine Arbeit

Der Scouting-Bereich hat sich innerhalb dieser zwei Jahrzehnte rasant entwickelt. Legien erinnerte sich bei SPORT1 an seine Anfänge in Hamburg vor beinahe genau 20 Jahren zurück: „Für die Gründung unserer Scouting-Abteilung haben wir einen Büroraum bekommen. In der Ecke standen drei Stofftüten mit VHS-Kassetten und der Ordner des Vorgängers. Das war die Übergabe.“ Der Franke erklärte schmunzelnd: „Die VHS-Kassetten waren die Spiele, die auf Premiere liefen. Entweder waren es Mitschnitte von der TV-Produktion oder ein Berater hat uns die VHS-Kassette per Post geschickt.“