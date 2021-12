Bundesliga: Ernst Tanner spricht über Haaland, Nagelsmann, Rangnick und Tedesco

Tanner: Mir war klar, dass er sehr gut wird, wenn all das, was er konnte, zusammen wächst. Erling hat mit 15 schon gespielt wie eine Schlenkerpuppe. Das war damals alles noch etwas unkoordiniert, aber natürlich schon gut dynamisch. Technisch war das noch nicht so sauber, was aber ganz normal war. Der Junge hat natürlich seine Berücksichtigung gefunden. Heute sieht man warum. Dass er so schnell so gut werden würde, konnte man damals nicht vorhersehen. Weil da auch körperliche Entwicklungen einsetzen mussten. Wenn das nicht passiert wäre, hätte es halt länger gedauert.