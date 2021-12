Bundesliga, FC Augsburg: Hype um Niklas Dorsch ist zurück

Erst am 12. Spieltag stand er wieder von Beginn an auf dem Rasen - ausgerechnet gegen seinen FC Bayern, bei dem er übrigens eine beeindruckende Statistik hat, die ihm keiner mehr nehmen kann: Ein Pflichtspiel, ein Tor. „Das war ja der Grund dafür, dass ich in die 2. Liga und dann nach Belgien gewechselt bin. Ich wollte die Quote von 100 Prozent halten“, scherzte er bei SPORT1.