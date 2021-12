Bundesliga: FC Bayern besiegt BVB - die Einzelkritik des Rekordmeisters

DAYOT UPAMECANO: Unsicherheitsfaktor in der Bayern-Abwehr! Der Franzose lieferte sich vor allem im ersten Durchgang einige körperbetonte Laufduelle mit Erling Haaland, bei denen er nicht immer der Sieger war. Dazu mit einigen Stellungsfehlern. Sein Bock leitete das zweite Tor der Dortmunder ein. Die Hereingabe des BVB wehrte Upamecano mit dem Oberkörper ab, der Ball prallte aber direkt zu Jude Bellingham, der den Torschützen Haaland in Szene setzte. Hatte Glück, dass Meunier seinen Fehlpass in der Nachspielzeit nicht zum Ausgleich nutzen konnte. SPORT1-Note: 5