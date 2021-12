Bundesliga: Guido Streichsbier über Jonathan Burkardt von Mainz 05

In Mainz konnte sich Burkardt in einem ruhigen Umfeld, in dem Jugendspielern großes Vertrauen und die nötige Geduld entgegengebracht werden, reifen: „Bo Svensson als sein Jugendtrainer und Sandro Schwarz als erster Profitrainer haben an ihn geglaubt und an ihm festgehalten, weil sie gesehen haben, dass er ein herausragendes Talent ist. Man hat ihn nicht zu früh abgestempelt und nicht gesagt, dass es bei ihm nichts wird.“