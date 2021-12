BVB: Die Gewinner und Verlierer der Hinrunde mit Reus, Bellingham, Hummels

In der Champions League ist der Pott-Klub bereits in der Gruppenphase gescheitert, überwintert zumindest in der Europa League, in der Bundesliga steht er auf dem zweiten Platz mit satten neun Punkten Rückstand auf die Bayern - im DFB-Pokal hat er immerhin noch alle Chancen auf den Titel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)