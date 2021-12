Bundesliga: Das fehlt Borussia Dortmund wirklich zum FC Bayern München

Haben die Bayern mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka das wohl beste Sechser-Duo in Europa (das sieht auch Watzke so), ist der BVB in diesem Bereich nur mittlerer Liga-Durchschnitt. Einzig der erst 18 Jahre alte Jude Bellingham zeigt wöchentlich Top-Leistungen, die anderen zentralen Mittelfeld-Stars hinken den Erwartungen hinterher. Mahmoud Dahoud startete bockstark in die neue Saison und hat mehrfach bewiesen, dass er es kann, nach seiner Verletzung baute der Nationalspieler aber ab. Emre Can und Axel Witsel, denen es offenkundig an Tempo fehlt, fallen zurzeit eher durch Fehler auf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)