BVB-Star Jude Bellingham erhält Geldstrafe: Ist sie angemessen?

Verbal entgleist war auch der belgische Superstar, der nun für Manchester City aufläuft. In seiner Zeit beim VfL Wolfsburg hatte er einem Balljungen folgenden Satz an den Kopf geschmissen: „Give me the ball, you Motherf****r!“ Das DFB-Schiedsgericht verurteilte De Bruyne zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro.