Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger hat bei Oliver Glasner keinen Stammplatz mehr

Am 4. November war es erstmals in dieser Saison so weit. Eintracht-Trainer Oliver Glasner ließ Martin Hinteregger im fitten Zustand draußen, beim 2:1-Erfolg bei Olympiakos Piräus saß der bis dahin stets gesetzte Vize-Kapitän erstmals volle 90 Minuten auf der Bank. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)