FC Bayern: Leidet Robert Lewandowski unter Nagelsmann? Das sagen die Zahlen

Lewandowski kam in dieser Saison an den ersten 15 Spieltagen in etwa genauso oft zum Torschuss (alle 21 Minuten) wie in der letzten Saison (20), die besonders guten Tormöglichkeiten („Großchancen“) sind sogar eher mehr als weniger geworden (alle 91 Minuten eine, letzte Saison alle 98).