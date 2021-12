Nagelsmann deutet Impfung bei Kimmich und Co. an

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und die anderen Skeptiker bei Rekordmeister Bayern München werden sich nun wohl doch impfen lassen. Das deutete Trainer Julian Nagelsmann an. „Wir sind da in die richtige Richtung unterwegs“, sagte der 34-Jährige in der Welt am Sonntag zu diesem Thema, „das dürften wir bald ad acta legen können.“