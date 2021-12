Nico Schlotterbeck über SC Freiburg, Nationalmannschaft und FC Bayern

Schlotterbeck: Ich glaube, die Spieler haben sich richtig weiterentwickelt. Wenn ich jetzt einen Luki (Lucas Höler, Anm. d. Red.) , der bisher eine unglaubliche Saison spielt, was er für einen Entwicklungsschritt gemacht hat! Vince, Günni (Vincenzo Grifo und Christian Günter, Anm. d. Red) haben auch nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht, obwohl sie schon eine der besten linken Seiten in der Bundesliga sind. Leni (Philipp Lienhart, Anm. d. Red.) hat einen großen Schritt gemacht, mein Bruder genauso, Flekki (Mark Flekken, Anm. d. Red.) ist mittlerweile Stammspieler, da kannst du also viele aufzählen. Das zeichnet die Leute hier in Freiburg so aus. Dass du in Ruhe arbeiten kannst und sich die Arbeit des Trainers nach einigen Jahren, in denen du da bist, auch auszahlt und die Jungs immer besser werden. Ich merke das an mir selbst, dass ich vor zwei oder drei Jahren noch nicht so weit war wie jetzt und ich auch den nächsten Schritt gegangen bin. Die Mannschaft ist zusammen geblieben, wie sie letztes Jahr war und deswegen sind wir derzeit so erfolgreich.