Bundesliga: DFL terminiert vier Sonntagsspiele

Die DFL terminierte am Freitag die Spieltage 22 bis 27. Die Topspiele am Samstagabend tragen in diesem Zeitraum Leverkusen gegen den VfB Stuttgart (12. Februar), der 1. FC Köln gegen Frankfurt (19. Februar), Frankfurt gegen Bayern München (26. Februar), Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach (5. März), Gladbach gegen Hertha BSC (12. März) und der FC Bayern gegen Union Berlin (19. März) aus.