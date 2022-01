Borussia Mönchengladbach: Hütter verteidigt Ausbootung von Matthias Ginter

„Wenn man internationalen Fußball schaut, dann werden Sie immer wieder sehen, dass mal Nationalspieler auf der Bank sieht“, sagte Adi Hütter bei der Pressekonferenz vor dem Duell im DFB-Pokal in Hannover am Mittwoch: „Es ist legitim, dass man über einen deutschen Nationalspieler diskutiert. Wir haben uns aber so entschieden und ich habe die Mannschaft nicht gefragt, wie sie das aufnimmt. Das entscheiden wir im Trainerteam. Jetzt hat Ginter mal ein Spiel nicht gespielt - nicht mehr und nicht weniger.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)