Bundesliga: Borussia Dortmund - SC Freiburg 5:1 - Haaland beendet Mini-Krise

Freiburgs Trainer Streich tat sich im Anschluss sichtlich schwer, Erklärungsansätze für die Niederlage zu finden: „Es war heute viel zu wenig, wir waren auch nicht mutig genug nach vorne in der ersten Halbzeit. Das ist natürlich extrem enttäuschend, an einem Freitagabend so aufzutreten.“