BVB: Erling Haaland will Negativ-Rekord gegen Freiburg verhindern

Trainer Marco Rose nimmt‘s gelassen: „Grundsätzlich nagt es schon an Erling, dass er zwei Spiele nicht getroffen hat. Er definiert sich über Tore. Aber er hat in Frankfurt einen ganz wichtigen Assist gegeben. Noch wichtiger ist, wie er sich für die Mannschaft und mit uns gemeinsam in der Kabine über den Sieg gefreut hat, auch wenn er nicht getroffen hat.“