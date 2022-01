Bundesliga: David Raum erklärt: Darum ist Hoffenheim ein Kandidat für die Champions League

Hoffenheim jagt gleich in doppelter Hinsicht seine Bundesliga-Rekorde: In der Spielzeit 16/17 erreichten die Sinsheimer 62 Punkte und landeten auf Platz vier. Damals wie heute hatte die TSG nach 18 Spieltagen 31 Punkte auf der Habenseite. In der Champions-Leauge-Quali scheiterte das Team vom damaligen Trainer Julian Nagelsmann allerdings noch an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool.