Bundesliga: Gladbach verliert gegen Union - Max Kruse trifft doppelt

In der 18. Minute gingen die Gäste vor 750 Zuschauern durch einen Handelfmeter von Kruse in Führung, nachdem Denis Zakaria eine abgefälschte Flanke von Sheraldo Becker aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm bekommen hatte. Die Borussia verursachte damit in den vergangenen drei Pflichtspielen vier Strafstöße. Für Kruse war es der vierte Saisontreffer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)