Bundesliga Heute im Free-TV: Wo wird FC Bayern gegen Gladbach übertragen?

Durch die zahlreichen Corona-Ausfälle beim FC Bayern und die angespannte sportliche Situation der Gladbacher, die nach fünf sieglosen Spielen in Folge vor der Winterpause auf Tabellenplatz 14 abgerutscht sind, steckt schon zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte mächtig Brisanz in dieser Partie. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)